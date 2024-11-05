Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. (35) ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C.Ö'nün (25) saklandığı adresler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.