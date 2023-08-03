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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 17:13
  • Giriş: 03.08.2023 17:13
  • Güncelleme: 03.08.2023 17:13
Kaynak: AA
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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası kesinleşen ve eski emniyet müdürü olan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Talas ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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