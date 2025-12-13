Kayseri'de gol sesi çıkmadı
Süper Lig'de Kayserispor ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maç berabere bitti.
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor-Alanyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla Kayseri 14, Alanya ise 18 puana yükseldi. Maçın önemli anları:
65. dakikada Hwang'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutunu kaleci Bilal Beyazıt uzanarak iki hamlede kontrol etti.
73. dakikada Mounie'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim Kaya'nın şutunu kaleci Bilal Beyazıt kurtardı.
74. dakikada İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Hadergjona, ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.
86. dakikada Corendon Alanyaspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Hadergjona, ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Mounie'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt uzanarak gole engel oldu.
87. dakikada kaleci Bilal Beyazıt'ın uzun topunda Corendon Alanyaspor savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken topu Cardoso'ya kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden aşırtma vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
Karşılaşma golsüz sonuçlandı.