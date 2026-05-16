Kayseri'de gölde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi eteklerindeki Tekir Gölü’nde botla açıldıkları sırada kürekleri kırılan 17 yaşındaki 3 genç gölde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hipotermi riskine karşı müdahale yapıldığı bildirildi.
Olay, dün akşam saatleri sıralarında Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir Gölü’nde meydana geldi.
Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası’nda yer alan Tekir Gölü'ne bot ile açılan A.G. (17), A.P. (17) ve E.K.D. (17), geri dönmek isterken küreklerinden birinin kırılması sonrası gölde mahsur kaldı.
Karların erimesi ile su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin suya indirdiği bot ile 3 genç kurtarıldı.
Hipotermi ihtimaline karşı 3 genç, termal battaniye ile sarıldı.
Ayakta muayene edilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.