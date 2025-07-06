Kayseri'de hafif ticari araç park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Kayseri'de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 8 kişi yaralandı.

S.Y'nin kullandığı 38 VU 563 plakalı hafif ticari araç, Hasanarpa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 38 AC 955 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Kazada, İ.Y. (29) hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.