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Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 22:02
  • Giriş: 22.08.2024 22:02
  • Güncelleme: 22.08.2024 22:02
Kaynak: AA
Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F.E'nin kullandığı 66 RD 862 plakalı hafif ticari araç, Felahiye ilçesi Karaşeyh Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Z.F. hayatını kaybetti. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Z.F'nin cesedi, morga götürüldü.

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