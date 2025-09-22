Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 22.09.2025 21:18
Kaynak: AA
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47) operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

