Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı
Kaynak: AA
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47) operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.