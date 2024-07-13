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Kayseri'de husumetlisinin eşeğini öldürüp atlarını zehirleyen 2 şüpheli gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 16:57
  • Giriş: 13.07.2024 16:57
  • Güncelleme: 13.07.2024 16:57
Kaynak: AA
Kayseri'de husumetlisinin eşeğini öldürüp atlarını zehirleyen 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde husumetli oldukları çiftlik sahibinin eşeğini öldürüp atlarını zehirleyen 2 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi'nde besicilik yapan Bilal Eskici'ye ait çiftliğe gelen Ş.K. ile B.Ü, çiftlikteki bir eşeği boğazını keserek öldürdü.

Şüpheliler, 5 atı da zehirleyerek çiftlikteki su kuyusunu yaktı.

Çiftlik sahibinin şikayeti üzerine Ş.K. ile B.Ü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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