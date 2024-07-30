Kayseri'de iki aile arasında silahlı kavga: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde iddiaya göre çocuk yüzünden 2 aile arasında çıkan kavgada anne ve 2 oğlu tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile iki oğlu tüfekle vurularak öldürüldü.

Develi'ye bağlı Küçük Künye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 aile arasında çocuk yüzünden kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan S.A. tüfekle Nuray Dabaz ve oğulları Ali Dabaz ile Serkan Dabaz'a ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, S.A. da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne ve oğulların cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, S.A. da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.