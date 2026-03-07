Kayseri'de iki aile arasında silahlı tartışma: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Kayseri’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ferdi B. haytını kaybetti, Boran B. ve Ejder K. ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi 3023 Sokak'ta meydana geldi.

2 katlı bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ferdi B., Boran B. ve Ejder K., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri, araçlarıyla olay yerinden kaçan Hüseyin K. ve Veli K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.