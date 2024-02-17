Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada 1 kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bozantı Caddesi'nde B.Ü. ve arkadaşları ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi arasında kavga çıktı.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada B.Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan B.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.