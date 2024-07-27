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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 17:54
  • Giriş: 27.07.2024 17:54
  • Güncelleme: 27.07.2024 17:54
Kaynak: AA
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

H.İ.K'nin (23) kullandığı otomobil, Toklar Güzelce mevkisinde, Y.T. (55) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Y.T. ile diğer otomobildeki A.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü H.İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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