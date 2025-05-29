Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.05.2025 15:20
  • Giriş: 29.05.2025 15:20
  • Güncelleme: 29.05.2025 15:20
Kaynak: DHA
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Andaç (23) idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile Arda Ökce (20) yönetimindeki 38 AK 297 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Andaç, olay yerinde hayatını kaybetti, Ökce ve yanındaki kişi ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ökce de kurtarılamadı. Mustafa Andaç'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol