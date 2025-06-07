Kayseri'de İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri'de İki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi TOKİ Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan 3’ü çocuk 8 kişi; ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.