Kayseri'de iki pilotun hayatını kaybettiği kazanın görgü tanıkları konuştu

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan uçağın düşmesi sonucu iki pilotun yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanıkları konuştu. Eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu belirten Yusuf Yavrum, "Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Güncel 04.06.2024 11:41 Giriş: 04.06.2024 11:41

Güncelleme: 04.06.2024 11:47 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA