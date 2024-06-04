Kayseri'de iki pilotun hayatını kaybettiği kazanın görgü tanıkları konuştu
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan uçağın düşmesi sonucu iki pilotun yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanıkları konuştu. Eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu belirten Yusuf Yavrum, "Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.
Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.
Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.
Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığımızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.