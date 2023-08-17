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Kayseri'de iplik yüklü TIR'da çıkan yangın hasara yol açtı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 12:28
  • Giriş: 17.08.2023 12:28
  • Güncelleme: 17.08.2023 12:28
Kaynak: AA
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Kayseri'de iplik yüklü TIR'da çıkan yangın hasara yol açtı

Kayseri'de seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

E.K. idaresindeki 46 AGJ 909 plakalı iplik yüklü TIR'ın dorsesi, Kayseri-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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