Kayseri'de iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet kurtarılamadı

Kayseri'de 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki inşaat işçisi Samet Ceyran, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle ucuz iş gücü olarak güvencesiz işlerde çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor.

Kayseri'de 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki inşaat işçisi Samet Ceyran, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta meydana geldi.

Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Ceyran'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.