Kayseri'de iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri’de inşaat alanında yaşanan ihmal sonucu bir işçi daha hayattan koparıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Demirci Sokak’ta bulunan 13 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın dış cephesinde kullanılan yük asansörüyle taşınan mermer blok, asansörden düşerek aşağıda çalışma yürüten F.C.’nin (55) üzerine isabet etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, F.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.C.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.