Kayseri'de iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yapımı süren 13 katlı bir inşaatta, yük asansöründen düşen mermer blok, zemin katta çalışan 55 yaşındaki F.C.’nin üzerine düştü. Olayda işçi yaşamını yitirdi.
Kayseri’de inşaat alanında yaşanan ihmal sonucu bir işçi daha hayattan koparıldı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Demirci Sokak’ta bulunan 13 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın dış cephesinde kullanılan yük asansörüyle taşınan mermer blok, asansörden düşerek aşağıda çalışma yürüten F.C.’nin (55) üzerine isabet etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, F.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
F.C.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.