Kayseri'de işçi servisi, park halindeki tıra çarptı: 22 yaralı

Kayseri İncesu'da işçileri taşıyan midübüs, park halindeki tıra çarptı.

Kazada 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 4’üncü Cadde’de meydana geldi.

Ali Rıza K. idaresindeki 38 P 0743 plakalı işçileri taşıyan midibüs, park halindeki 31 AGF 094 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Serviste sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

22 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.