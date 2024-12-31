Kayseri'de IŞİD operasyonu: 6 zanlı yakalandı
Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kayseri'de IŞİD operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.