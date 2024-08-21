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Kayseri'de IŞİD şüphelisi yakalandı

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 21.08.2024 17:21
  • Giriş: 21.08.2024 17:21
  • Güncelleme: 21.08.2024 17:23
Kaynak: AA
Kayseri'de IŞİD şüphelisi yakalandı
Fotoğraf: AA

Kayseri'de bir kişi IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD içinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bünyan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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