Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 zanlı dronla tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 07.01.2026 14:55
  • Giriş: 07.01.2026 14:55
  • Güncelleme: 07.01.2026 14:56
Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 zanlı dronla tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi Zengibar Kalesi mevkisinde önleyici kolluk devriyesinde dronla saha taraması yaptı.

Ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, H.B.V, S.E, E.A. ve N.C'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan iş makinesi ve çeşitli malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BirGün'e Abone Ol