Kayseri'de kaçak silah ticaretine 3 gözaltı

KAYSERİ’de kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tüfekleri il dışından getirerek satışını yapan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yapan şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uçaksavar fişeği, 4 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 300 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeklerine ait şarjör, 6 adet sahte çeyrek altın ve 2 adet sahte yarım altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.