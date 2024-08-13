Kayseri'de 'kaçak sünnet': Kangren olan çocuğun cinsel organı kesildi

Kayseri'de özel bir sağlık kabininde sünnet edildikten sonra kangren olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi.

Kayseri Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın ardından başlatılan incelemeler sonucunda Develi'de bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından sünnet işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.

YETKİSİZ İŞLEM YAPILMIŞ

Ailenin, işlemden bir süre sonra yaşanan kangren nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurduğu kaydedildi.

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı belirtilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı ifade edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.