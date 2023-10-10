Kayseri'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda aralarında ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele şubelerince kentte belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

​​​​​​​Operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve illegal olarak kalmaya devam eden 21 kişi, 10'u çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 960 paket kaçak sigara, 2 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 yabancı uyruklu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.