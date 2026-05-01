Kayseri'de kadın cinayeti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kadın evli olduğu erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Dinçer B, Dadaloğlu Mahallesi'ndeki ikametinde, henüz belirlenemeyen nedenle evli olduğu Demet B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Demet B'ye tabancayla ateş eden Dinçer B, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demet B. ve Dinçer B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.