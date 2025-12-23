Kayseri'de kahvede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de 19 yaşındaki H.H.K., kahvede tartıştığı 23 yaşındaki C.A.A. tarafından bıçaklı saldırıda ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde bulunan bir kahvede meydana geldi.

H.H.K. ile C.A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada C.A.A., H.H.K.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.H.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli C.A.A. olay yerinde yakalandı.

Gözaltına alınan C.A.A., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.