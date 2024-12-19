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Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Ş.K., ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.12.2024 23:26
  • Giriş: 19.12.2024 23:26
  • Güncelleme: 19.12.2024 23:27
Kaynak: DHA
Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.K., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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