Kayseri'de kamyonla işçi servisi çarpıştı: 9'u işçi 10 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halinde olan kamyon, işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü ve 9 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Kayseri'de işçi taşıyan midibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
U.E'nin kullandığı kamyon, Melikgazi ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda R.Ö. kontrolündeki servis midibüsüyle çarpıştı.
Kazada midibüs sürücüsü R.Ö. ile araçtaki 9 işçi yaralandı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan R.Ö. ile 9 işçi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.