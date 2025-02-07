Kayseri'de kar nedeniyle 22 mahalle yolu ulaşıma kapandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 22 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde etkili kar yağışı nedeniyle, 140 personel ve 50 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, ilçelerden Akkışla'da 3, Bünyan'da 12, Develi'de 7, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 7, Kocasinan'da 20, Pınarbaşı'nda 40, Sarız'da 5, Talas'ta 8, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 11 ve Yeşilhisar'da 2 olmak üzere 137 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Tipi ve kar nedeniyle tekrar kapanan Pınarbaşı'nda 13, Sarız'da 7 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığına bağlı 135 kişilik ekip de ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.