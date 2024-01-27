Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 139 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle 7 ilçede kapanan 139 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında, özellikle kırsal bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili yağış nedeniyle kapanan yollarda çalışma gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgelerde çalışan ekipler, ilçelerden Tomarza'da 16, Pınarbaşı'da 65, Yahyalı'da 10, Akkışla'da 2, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 27 ve Develi'de 18 yolu ulaşıma açtı.

Toplam 3 bin 477 kilometre yol ağında 140 personel ve 62 araçla karla mücadele çalışmasını yürüten ekipler, 16 ilçede 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır bekliyor.