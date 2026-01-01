Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 146 mahalle yolu ulaşıma açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 146 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

201 personel ve 71 aracın yer aldığı çalışmalarda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 40, Develi'de 25, Kocasinan’da 24, Yahyalı’da 18, Bünyan'da 10, Felahiye'de 8, Sarız’da 5, Tomarza’da 5, Sarıoğlan'da 4, Akkışla'da 3, Talas’ta 3 ve Özvatan'da 1 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesinde 20, Develi'de 6 mahalle yolunda ise yol açma çalışmaları devam ediyor.