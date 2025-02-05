Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent merkezi ile yüksek kesimler beyaza büründü.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerini önce sağanağa sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.