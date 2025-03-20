Kayseri'de kar yağışı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent beyaz örtü ile kaplandı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kenti etkisine alan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki bazı mahallelerin yolları kapandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri tarafından kentteki birçok noktada yol temizleme çalışmaları yapılıyor. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, çocuklar da karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. (DHA)

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