Kayseri'de 'kasten adam öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.A. (30), yakalandı.
Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)