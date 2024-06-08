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Kayseri'de 'kasten adam öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.A. (30), yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 08.06.2024 22:49
  • Giriş: 08.06.2024 22:49
  • Güncelleme: 08.06.2024 22:49
Kaynak: DHA
Kayseri'de 'kasten adam öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)

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