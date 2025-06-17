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Kayseri'de kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi öldü

Ajans Haberleri
  • 17.06.2025 13:54
  • Giriş: 17.06.2025 13:54
  • Güncelleme: 17.06.2025 13:54
Kaynak: DHA
Kayseri'de kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi öldü

Şevket TEKİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesinde kenenin ısırdığı 2 çocuk annesi Ülviye Torun (36), hayatını kaybetti.

Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ülviye Torun'u kene ısırdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki adresine gelen Torun, bir süre sonra rahatsızlandı. 4 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Torun, bugün hayatını kaybetti. Torun'un cenazesi, Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde toprağa verilecek. Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. (DHA)

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