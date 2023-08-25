Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kayseri'de kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 16:44
  • Giriş: 25.08.2023 16:44
  • Güncelleme: 25.08.2023 16:44
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kayseri'de kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.

Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.

Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol