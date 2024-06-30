Kayseri'de mahallelere giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine bölgede gerginlik yaşanırken Kayseri Valiliği açıklama yaparak iddiayı doğruladı, söz konusu yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine toplanan kalabalık grup, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilere ait araçları ve iş yerlerini ateşe verdi. Olaylarda yaralanan 10 polisin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkeğin bir çocuğu istismara maruz bıraktığı iddiası üzerine bölgede gerginlik yaşanırken Kayseri Valiliği açıklama yaparak iddiayı doğruladı, söz konusu yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

İL EMNİYET MÜDÜRÜ: "EVİNİZE GİDİN, GEREKENİ YAPACAĞIZ"

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu istismara maruz bırakırken yakalandı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi.