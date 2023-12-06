Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de, mobilya üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.