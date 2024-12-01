Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 can kaybı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında biri kadın 3 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

3 işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saat 14.00 sıralarında çıkan yangın ise ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAKAN IŞIKHAN: BAKANLIĞIMIZ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMİŞTİR

Yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.