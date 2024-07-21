Kayseri'de motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüphelilerin K.S. ve F.Ö. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.