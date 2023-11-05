Kayseri'de müstakil evde yangın

Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda, içinde hurda malzemelerinin bulunduğu müstakil evde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibinin kiracısını çıkarmak için evi ateşe verdiği iddia edildi.