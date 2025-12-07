Kayseri'de Neolitik Çağ'a ait olduğu tahmin edilen insan figürlü kaya resimleri keşfedildi

Kayseri'de bir yurttaşın ihbarıyla Neolitik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen, insan figürlü kaya resimleri keşfedildi.

Kentteki bir dağlık alanda gezen yurttaş, yamaçtaki kayaların üzerinde fark ettiği resimlerin değerleri olabileceği düşüncesiyle yetkililere bildirdi.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, resimlerin Neolitik Çağ'a ait olduğu değerlendirildi.

BÖLGEDE İLK

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaklaşık 11 yıldır Kayseri'nin yer altı envanteri çalışmasını sürdürdüklerini ancak bu tip örnekle hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Bu resimlerin Kayseri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları söyledi:

"Kayseri'nin tarihini belki daha da gerilere götürecek. Neolitik Çağ içinde bir yere konumlandırılacak bir buluş veya keşif. Anadolu'nun birçok yerinde örnekleri var. Hakkari, Van, Mersin, Antalya, Çatalhöyük çok meşhurlarından. En batıda da Balıkesir, Aydın ve Muğla arasında Bafa Gölü kayısında Latmos var. Bunlardan en çok ön plana çıkanı ve üzerinde en çok çalışılanı da Çatalhöyük ile Latmos. Latmos'taki resimlere baktığımız zaman onlarla son derece benzeşiyor. Yani bizdeki resimlerde kahverengi renk hakim."

"Latmos'ta da benzer renkler ön plana çıkmakta. Orada kadın, erkek, aile, doğa ve çevreyle ilgili figürler var. Bunlar üzerine epeyce bir çalışma olmuş. Kayseri'deki de renk olarak benzemekte. Kadın ve erkek figürü olduğu, bu literatüre düşmüş çalışmalardan karşılaştırma yapıldığı zaman gerçekten çok benziyor. Özellikle 'T' harfine benzeyen figürler var. İster kadın, ister erkek, ister aile olsun çok fazla çalışma isteyecek."

"ULUSLARARASI ARENADA DA YANKI UYANDIRACAKTIR"

Tarihlendirmede birçok etkene bakıldığını anlatan Özsoy, şöyle devam etti:

"Boya veya oyma olup olmayışına, figürlerin neyi temsil ettiğine ve benzeşmeye göre bir tarihleme yapılabiliyor. Tam raporlar yazıldığı zaman veya bununla ilgili uzmanlar çalışmaya başladığı zaman muhtemelen uluslararası arenada da yankı uyandıracaktır. Formundan, kullanılan boya tarzından, figürlerin şeklinden uzmanlar bir tarihleme çıkaracaktır fakat tarih öncesi zamana tarihlendirilmesi mümkün gözüküyor. Latmos dersek Latmos'la çağdaş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Hakkari ile veya belki de Göbeklitepe'yle. Gönül ister ki Göbeklitepe ile çağdaş olsun. Kesin bir şey söyleyememekle beraber, Neolitik Çağ'ın milattan önce 10 bin yılından başladığını düşünürsek, yazının bulunuşuna kadarki arada bir yerde. Kabaca 6 bin yıl civarı gibi dersek yanlış söylememiş oluruz."