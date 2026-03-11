Kayseri'de öldürülen Edanur Çoban’ın katiline verilen müebbet onandı

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban'ı öldüren Gökhan Çatbaş, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada katil yine aynı cezayı aldı.

İtiraz üzerine tekrar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne gelen dava dosyası, bu kez hukuka uygun bulunarak onandı.

Cinayet, 13 Eylül 2023'te saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi.

Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eskiden birlikte olduğu erkek olarak iddia edilen Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından kaçan Çatbaş, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Eylül 2024'te görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu.

Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'ı 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Sanık Gökhan Çatbaş'ın avukatı karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi de inceleme sonrası dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği, bu yüzden dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı verip, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Sanık Gökhan Çatbaş, istinafın bozma kararı sonrası Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Geçen yıl 27 Mart’ta görülen davada, Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın ile annesi Tuğba Çoban ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Gökhan Çatbaş, kadın katillerinin bilindik “Pişmanım” savunmasını yaptı. Çoban’ın anne ve babası da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Çatbaş’ı yine 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulanmadı.

YENİDEN İSTİNAFA GİTTİ

Yapılan itiraz üzerine dosya 2'nci kez Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

Oy birliğiyle alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

Öte yandan, Ceza Dairesi’nin hukuka uygun bularak onadığı karara, sanık avukatının itiraz ederek dosyayı temyiz edip Yargıtay’a taşıdığı öğrenildi.