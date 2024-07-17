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Kayseri'de ormanlık alanda yangın

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.

Çevre
  • 17.07.2024 12:35
  • Giriş: 17.07.2024 12:35
  • Güncelleme: 17.07.2024 12:37
Kaynak: AA
Kayseri'de ormanlık alanda yangın

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz, Yahyalı Belediyesine ait itfaiye araçları, bölgeye yakın maden işletmelerinin su ikmal araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.

Yangın, jandarma ve vatandaşların da destek verdiği ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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