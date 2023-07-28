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Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 23:47
  • Giriş: 28.07.2023 23:47
  • Güncelleme: 28.07.2023 23:47
Kaynak: AA
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Kayseri'de otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı

İldem Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak'ta park halindeki 38 AIA 670 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamada zarar gören otomobildeki E.T, A.D, E.H. ve M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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