Kayseri'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Osman B., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 81 yaşındaki Osman B., hayatını kaybetti.
Olay, Kyaseri'nin Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi.
M.K. yönetimindeki otomobil, halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Osman B.'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Osman B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Osman B.’nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.