Birgün Gazetesi
Kayseri'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 12:03
  • Giriş: 14.09.2025 12:03
  • Güncelleme: 14.09.2025 12:03
Kaynak: AA
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

N.Ö. (19) idaresindeki 06 SS 1898 plakalı otomobil, Erkilet Bulvarı üzerinde kadın sürücü B.Ö. (32) yönetimindeki 38 AKT 738 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

