Kayseri'de Rabia Alaca'nın ölümü: Boşanma aşamasında olduğu Rahman Alaca tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Rabia Alaca isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Rahman Alaca isimli erkek tarafından bıçakla öldürüldü. Rahman Alaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadın
  • 15.11.2025 21:27
  • Giriş: 15.11.2025 21:27
  • Güncelleme: 15.11.2025 21:36
Kaynak: AA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen kişi tutuklandı.

Selimiye Mahallesi'nde Rabia Alaca'yı bıçaklayarak öldürdüğü ifade edilen Rahman Alaca'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Rabia Alaca ile Rahman Alaca arasında dün belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, iddiaya göre Rabia Alaca, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

