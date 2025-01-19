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Kayseri'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 15:27
  • Giriş: 19.01.2025 15:27
  • Güncelleme: 19.01.2025 15:27
Kaynak: AA
Kayseri'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

A.C.D. idaresindeki 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, Güneyaşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağılık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan yolcu A.Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

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